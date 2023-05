Erotyczny hit Netfliksa. "Nie oglądaj z rodzicami"

Wśród tematów do dyskusji o serialu przewijają się oczywiście kwestie rasy bohaterów i historycznej dokładności, związanej m.in. z chorobą psychiczną króla Jerzego i sposobów jej leczenia. Jak to jednak z takimi produkcjami bywa – nie warto brać tych wątków zbyt poważnie. Podobnie zresztą, jak informacji, że serial "szokuje widzów scenami seksu", jak zatytułował artykuł brytyjski "The Sun". Pod tym względem "Królowa Charlotte: Opowieść ze świata Bridgertonów" utrzymuje co najwyżej poziom głośnej produkcji, której jest spin-offem.