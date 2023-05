Numer jeden w Polsce. Służba zdrowia to największy koszmar Polaków

Duńscy dziennikarze długo zastanawiali się, co w tej historii jest bardziej przerażające. Sam proceder czy fakt, że przez kilka lat nikt go nie przerwał? Szokujące w tej sprawie były zwłaszcza zeznania pracowników szpitala (łącznie około 70 osób), którzy mieli podejrzenia wobec koleżanki z pracy, gdyż "zawsze na jej zmianach rozgrywały się największe dramaty". Dyrektor medycznej placówki zeznał w sądzie, że żadne niepokojące informacje od pracowników do niego nie dotarły.