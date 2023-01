"Wikingowie: Walhalla". Chcemy więcej Dorocińskiego. Jarosław Mądry błyszczy w drugim sezonie

Sportretowany przez niego książę Jarosław Mądry to postać historyczna, ale znowu – nie warto sprawdzać zbieżności jego czynów i wypowiedzi w serialu z tym, co piszą historycy. Dla widza najważniejsze jest to, że Dorociński wypadł fenomenalnie jako charyzmatyczny, stąpający twardo po ziemi, a zarazem skory do żartobliwych komentarzy władca. Jarosław Mądry pojawia się w drugim odcinku i powraca w kilku kolejnych. I choć jego postać jest mocno wpisana w całą fabułę "Walhalli" (nie tylko w jeden z wątków), to chciałoby się go zobaczyć w większej liczbie scen. I nie piszę tego wyłącznie z "patriotycznego obowiązku", ale książę Rusi Kijowskiej to naprawdę ciekawa postać, której potencjał być może zostanie w przyszłości wykorzystany w jeszcze większym stopniu.