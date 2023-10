Kochasz "Bridgertonów"? Polubisz "The Buccaneers". Zobacz zwiastun serialu od Apple TV+

W serialu zobaczymy Kristine Froseth ("The Society") jako Nan, Alisha Boe ("Trzynaście powodów") jako Conchita, Josie Totah ("Saved by the Bell") jako Mabel, Aubri Ibrag ("Klub nurkowy") jako Lizzy, Imogen Waterhouse ("The Outpost) jako Jinny i Mia Threapleton ("Shadows") jako Honoria. W obsadzie "The Buccaneers" jest również Christina Hendricks ("Mad Men") jako pani St. George, matka Nan.