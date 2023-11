W grudniu zmieni się system kodowania TVP. To zły moment. "Powiedzą: 'Tusk wam zabrał telewizję'"

MUX-3 to pakiet programów TVP1, TVP2, TVP3, TVP Info, TVP Sport i TVP Historia. Do 1 stycznia 2024 r. musi nastąpić zmiana systemu ich emisji z DVB-T/AVC na DVB-T2/HEVC, do czego nie wszyscy widzowie Telewizji Polskiej są przygotowani. MUX-3 może nadawać w starym standardzie do końca 2023 r., ale już planowane jest przejście na nowy standard. Mówi się o połowie grudnia. Tak, aby wykonać cały proces jeszcze przed świętami.