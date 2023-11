Zmarł Dariusz Klincewicz. Piękne pożegnanie byłego dziennikarza TVP

"Napiszę DZIĘKUJĘ. Dziękuję, że nasze drogi dziennikarskie mogły się przeciąć. Ty doświadczony. Ja, jak dzieciak we mgle. To również dzięki tobie, twojej wiedzy, cierpliwości, jestem tu gdzie jestem. A czasy, jakie spędziłem w redakcji TVP Poznań w 'Teleskopie' to do dzisiaj najpiękniejszy dziennikarski czas" - dodał.