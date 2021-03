Udział w "Rolnik szuka żony" wiele ją kosztował. "Bardzo ciężko to znosiłam"

Marta i Paweł to najwięksi wygrani 7. edycji "Rolnik szuka żony". Wciąż są w sobie szaleńczo zakochani, a nawet pojawiły się plotki o ślubie . Fani programu kibicują ich związkowi i wierzą w szczere intencje. Co więcej! Para występuje obecnie w innym show TVP, czyli "Dance Dance Dance". W jednym z ostatnich wywiadów Marta przyznała, że udział w "Rolnik szuka żony" był dla niej wyczerpujący emocjonalnie .

- Udział w "Rolniku" to było dla mnie ogromne, emocjonalne psychiczne wyzwanie, zarówno w trakcie, kiedy sytuacja była bardzo niecodzienna [...]. Bardzo ciężko to znosiłam. Potem oglądałam to na proszkach uspokajających i tego nie ukrywam. Naprawdę ogromny stres, a szczególnie odcinek z naszą randką, mówię "Raz jeden zobaczymy i nigdy więcej" - przyznała w rozmowie z "Tele Magazynem".