Miłość kwitnie. Marta i Paweł z "Rolnik szuka żony" mają zamiar się pobrać

Marta i Paweł to jedyna para z ostatniej serii „Rolnik szuka żony”, której udało się wyjść z programu, dopisując mu szczęśliwe zakończenie. Początkowo jednak nie wydawało się, że dzisiejsi zakochani mają się ku sobie.

Marta wręcz miała wrażenie, że rolnik nie był nią zainteresowany. Dopiero gdy zażądała, by postawić sprawę jasno, Paweł przyznał, że to właśnie na niej jej zależy. Dalszą przygodę chcieli kontynuować już tylko we dwójkę.