Najsłabsza para show? Mają problemy nie tylko z tańcem

To będzie wyjątkowa edycja "Dance Dance Dance". Nie tylko ze względu na to, że taneczne show jest nagrywane w czasie pandemii koronawirusa, ale również dlatego, że po raz pierwszy wśród uczestników są bohaterowie z "Rolnik szuka żony". Marta Paszkin i Paweł Bodzianny, bo o nich mowa, już od kilku tygodni przygotowują się do występu w premierowym odcinku. Jak im idzie? Jeśli wierzyć informatorom tabloidów, daleko im do perfekcji. Sama Marta zresztą przyznała na swoim InstaStory, że często zapomina kroków i przez to musi dodatkowo trenować w domu.