Marta z "Rolnik szuka żony" ma dość. "Trochę się podłamuję"

Marta Paszkin i Paweł Bodzianny z "Rolnik szuka żony" nie tylko zapałali do siebie wielkim uczuciem, ale również rozkochali w sobie miliony widzów. Nic więc dziwnego, że TVP postanowiła wykorzystać popularność, którą zdobyli uczestnicy, i zaangażowała ich do swojego kolejnego programu. Wybór padł na "Dance Dance Dance". Na czym polega show? Najprościej mówiąc, na odtworzeniu choreografii z popularnych teledysków. Każdy występujący duet jest oceniany przez trzyosobowe jury , a zwycięska para przekaże 100 tys. zł na wybrany cel charytatywny.

- Nie radzą sobie na parkiecie najlepiej, ale jednak zauważyli, że taniec ich jeszcze bardziej do siebie zbliża. Wcześniej łączyli życie na dwa domy, między wieś, gdzie Paweł ma swoje gospodarstwo, a Warszawę, skąd jest Marta. Teraz non stop są razem w stolicy, gdzie trenują do programu i to się okazało dobre dla ich związku. Poznali się jeszcze lepiej - ujawniła osoba z produkcji show w rozmowie z "Faktem".