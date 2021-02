Para z "Rolnik szuka żony" w kolejnym show. Będziecie zaskoczeni!

Paweł Bodzianny i Marta Paszkin tworzą jedną z najlepiej dobranych par w całym "Rolnik szuka żony". Oboje błyskawicznie wpadli sobie w oko i dość szybko podjęli decyzję o budowaniu związku. Choć od zakończenia programu minęło już kilka miesięcy, oni wciąż są w sobie bezkrytycznie zakochani. Nie przeszkadza im nawet dzieląca ich na co dzień odległość (Marta mieszka w Warszawie, a Paweł w Piasecznej w woj. dolnośląskim). Co ciekawe, w ostatnim czasie nawet i ta przeszkoda stała się mniej dokuczliwa. Wszystko dlatego, że rolnik na pewien czas przeprowadził się do stolicy . Powód?

- Nie radzą sobie na parkiecie najlepiej, ale jednak zauważyli, że taniec ich jeszcze bardziej do siebie zbliża. Wcześniej łączyli życie na dwa domy, między wieś, gdzie Paweł ma swoje gospodarstwo, a Warszawę, skąd jest Marta. Teraz non stop są razem w stolicy, gdzie trenują do programu i to się okazało dobre dla ich związku. Poznali się jeszcze lepiej - ujawniła osoba z produkcji show w rozmowie z tabloidem.