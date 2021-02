Marta z "Rolnik szuka żony" potwierdziła plotki. Obawia się tylko jednego

Paweł Bodzianny i Marta Paszkin podbili serca widzów 7. edycji "Rolnik szuka żony". Od kiedy stało się jasne, że ich związek, który narodził się przed kamerami, przetrwał próbę czasu, nie ma dnia, by nie przyjmowali gratulacji. Ich profile na Instagramie obserwuje łącznie ok. 118 tys. osób, którzy żądni są nowych informacji na temat zakochanych. A tych wkrótce będzie na potęgę. Powód? Para zdecydowała się wziąć udział we flagowym programie TVP - "Dance Dance Dance".