TVP podjęła decyzję. Emisja tanecznego show wstrzymana

"Dance dance dance" cieszy się popularnością wśród widzów TVP2. W ostatnich tygodniach o tanecznym show było głośno za sprawą wymiany jurorów. Produkcja pożegnała się z Anną Muchą i Robertem Kupichą, a zatrudniła Joannę Jędrzejczak i Agustina Egurrolę. Przejście tego ostatniego z TVN do TVP spotkało się z mocnymi reakcjami jego byłych kolegów z "You can dance".