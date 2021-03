Marta z "Rolnik szuka żony" zrobiła fanom niespodziankę. Pokazała, jak wyglądała w ciąży

Nie ma co ukrywać. Oboje, a zwłaszcza Paszkin, coraz lepiej odnajdują się w show-biznesie. Już nie wstydzą się kamer i blasku fleszy, a na koncie mają spacer po czerwonym dywanie podczas wiosennej konferencji ramówkowej TVP. Marta doskonale też wie, że aby utrzymać przy sobie fanów, trzeba regularnie prowadzić swoje konta w mediach społecznościowych. I trzeba przyznać, że póki co robi to bardzo dobrze.