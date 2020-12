Zdradziło ich odbicie w okularach. Trzeba było się tylko przyjrzeć

Siódmą edycję "Rolnik szuka żony" możemy chyba oficjalnie uznać za najbardziej pechową. Przyglądając się temu, co się wydarzyło, cały sezon mógłby zamknąć się po maksymalnie trzech odcinkach. Kandydatki i kandydaci jeden po drugim rezygnowali z programu, porzucając czekających na miłość farmerów. Ostatecznie do finału dotarli Maciej i Ilona (ale żaden fan nie wierzy w ich uczucie i wróży im rychłe rozstanie) oraz Paweł i Marta. I to właśnie w tej drugiej parze została ostatnia nadzieja.