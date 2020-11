"Rolnik szuka żony": Wiemy, z kim Paweł wybrał się na wesele!

Podczas ostatniego odcinka show Paweł powiedział Marcie, jednej z trzech swoich kandydatek, że ma wesele "za cztery tygodnie", mówiąc właśnie o tym ważnym rodzinnym wydarzeniu. Dzięki śledztwu internautów wiemy, którą z pań ostatecznie zaprosi na to wesele! Czy to oznacza, że jest z nią do dziś?

To Marta, dziewczyna, która w odcinku wyemitowanym w ostatnią niedzielę zapowiedziała Pawłowi, że odchodzi z programu. Miała dość niezdecydowania rolnika i atmosfery w domu. On wtedy zrozumiał, że to właśnie Martę chce poznać lepiej i kontynuować z nią program. Odcinek zakończył się nie zdradzając, jaka będzie ostatecznie decyzja dziewczyny i jak postąpi rolnik. Teraz wiemy, że bez względu na to, czy Marta odejdzie z programu, czy zostanie, para na pewno utrzymała ze sobą kontakt jeszcze przez kilka tygodni.