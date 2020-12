Józef z "Rolnik szuka żony" musiał się tłumaczyć. "Jak wybrać kobietę, nie dotykając jej?"

Te pary rozstały się po udziale w "Rolnik szuka żony"

Józef od razu rzucił ripostą. - To jak wybrać kobietę, nie dotykając jej? - wyparował. Próbował się bronić tym, że jego lepkie ręce były sposobem na to, aby zbliżyć się do uczestniczek programu, które same nie zabiegały o jego względy.