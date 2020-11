"Rolnik szuka żony": Józef srodze zawiódł się na swoich przeczuciach

Józef to najstarszy z uczestników siódmej edycji "Rolnik szuka żony". Mimo słusznego wieku chciał jeszcze kogoś poznać i na nowo ułożyć sobie życie. Mówił otwarcie, że szuka miłości, czym zaskarbił sobie serce Marty Manowskiej. Dopiero po jej wyjeździe okazywał swoją prawdziwą twarz, przez co internauci nadali mu przydomek "szybkie ręce".

Amant senior zasłynął ze swoich zalotów i niedwuznacznych uwag kierowanych do pań. Mimo wyraźnego rozochocenia nie miał jednak swojej faworytki. Ale był przekonany, że trzy panie, które do siebie zaprosił: Apolonia, Grażyna i Ewa, marzą o tym, by na wsi zostać. Tymczasem rzeczywistość okazała się zupełnie inna.