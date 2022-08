Uboga jesień w TV. W ramówkach próżno szukać nowości

Polsat liderem pod względem nowości

Najlepiej pod względem liczby nowości wypada tym razem Polsat, który jesienią pokaże dwa nowe programy. Reality show z Dorotą Rabczewską "Doda. 12 kroków do miłości" i "Ślubne pogotowie Izabeli Janachowskiej" to najświeższe propozycje dla widzów. Na antenie Polsatu, podobnie jak u konkurencji, dominować będą jednak głównie sprawdzone, rozrywkowe formaty. I tak poniedziałkowe wieczory należeć będą do "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" (emisja o 20.05 począwszy do 29 sierpnia).