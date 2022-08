"Rolnik szuka żony" tylko jedna kobieta w programie. Kim są uczestnicy 9. edycji?

W tej edycji "Rolnik szuka żony" zabrakło seniorów. Najstarszy uczestnik ma bowiem tylko 41 lat. To Tomasz, który ma za sobą kilkuletni poważny związek, jest ojcem dwóch dziewczynek. Ma dość sprecyzowane oczekiwania wobec potencjalnej kandydatki na żonę: - Na pewno nie powinna być wyższa ode mnie, a ja mam 179 cm wzrostu. Powinna być tradycjonalistką, bo lubię tradycję. Żeby była też katoliczką, chodziła do kościoła. Kolor włosów i oczu jest nieważny. Ważne jest wnętrze drugiego człowieka. Dobroć, uczciwość, myślenie o drugim człowieku. Marzę, by zacząć wszystko od nowa. Mieć rodzinę, kobietę, dziecko. (...) Raczej nie powinna być ode mnie starsza, ale jeśli młodsza, to może być nawet różnica 10 lat. Może być dziewczyna z dzieckiem - powiedział Tomasz w rozmowie z Martą Manowską.