Krzysztof Skórzyński usłyszał propozycję od TVN. "Wszystko wskazuje na to, że z niej skorzysta"

- Wszystko wskazuje na to, że z niej skorzysta. Krzysiek ma po tych wszystkich latach dość newsów, a "Dzień dobry TVN" to program, w którym może odpocząć od wielkiej polityki. Chciałby znaleźć dla siebie stałe miejsce w stacji, w ostatnim roku ciągle trafiał do innych działów. Skóra chciałby też dalej obsługiwać Puchar Świata w Skokach Narciarskich - twierdzi anonimowy informator z TVN.