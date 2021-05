TVP wykupiło reklamy za granicą. Miały zachęcać do głosowania na Brzozowskiego

W ubiegłym roku na Eurowizji miała wystąpić Alicja Szemplińska, która wygrała jedną z edycji "The Voice of Poland". Reprezentantkę Polski wybrano w otwartym konkursie organizowanym przez TVP. Widzowie i fani młodej wokalistki byli przekonani, że to właśnie ona pojawi się na tegorocznej Eurowizji. Stało się jednak inaczej. Telewizja Polska postawiła na Rafała Brzozowskiego i piosenkę "The Ride".