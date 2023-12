Dostali propozycję od nowej TVP. Jeden odmówił

To będzie najgorętszy temat najbliższych dni. Ostatnio telewidzom zaprzątało głowę przede wszystkim ciche odejście Danuty Holeckiej, szefowej "Wiadomości", które spotkało się z rozczarowaniem jej kolegów i koleżanek z redakcji. Jeszcze w dzień zaprzysiężenia nowego rządu, w środę 13 grudnia, poranek w TVP wyglądał tak samo, jak przez mijających osiem lat. Wszyscy wiedzą jednak, że wkrótce, i to raczej szybciej niż później, będzie musiało się to zmienić.