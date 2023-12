"Wiadomości" TVP straszą widzów. Mowa o "białoruskich standardach"

- Chęć zemsty to jedno, a zagłodzenie TVP to drugie - ostrzegał widzów Borecki, zaznaczając, że jeśli telewizja nie dostanie pieniędzy, to zabraknie środków na ulubione programy. I to nie tylko te informacyjne czy publicystyczne, ale i rozrywkowe. W tym momencie oczom widzów "Wiadomości" ukazała się czołówka telenoweli "M jak miłość", fragmentu teleturnieju "Jeden z dziesięciu" czy show "The Voice of Poland".