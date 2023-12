"Wiadomości" o skandalicznym zachowaniu Brauna. TVP powiązała to z Tuskiem

Te słowa padły w ramach zapowiedzi reportażu "Koalicja ośmiu gwiazd", w którym autor zawarł aferę z Grzegorzem Braunem w roli głównej. Przypomnijmy, że poseł Konfederacji zdjął ze ściany gaśnicę i uruchomił ją, by zgasić świece na menorze stojącej w korytarzu sejmowym. O skandalu donosiły nawet zagraniczne media, ale "Wiadomości" wykorzystały zachowanie Brauna tylko po to, by uderzyć w nowego premiera.