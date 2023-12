Ostatni taki poranek w TVP Info? Propaganda PiS wciąż ma się dobrze

- Chce się nam odebrać głos - komentował dawny opozycjonista Adam Borowski, jeden z sygnatariuszy listu otwartego w obronie mediów. Także Jan Pietrzak skrytykował pomysł zmian w TVP. - Z mojego puntu widzenia to powrót do PRL-u, to kompromitacja, to powrót do dzikiego czasu. Wszyscy się przyzwyczailiśmy do demokracji, pluralizmu, a to się okazało złudne. Są ludzie, którzy chcą demokrację zniszczyć - zapewniał.