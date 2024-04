Kammel znowu w TVP. Wiadomo, kiedy wróci

Tomasz Kammel powraca do TVP. Poprowadzi program na żywo

Na początku lutego pojawiła się informacja, że Kammelowi odebrana zostanie być może funkcja prowadzącego w "The Voice of Poland". Już wtedy mówiło się, że bez względu na decyzję co do tego formatu, prezenter powróci w wersji dziecięcej talent show. Do tej pory TVP2 emitowała odcinki nagrane jeszcze jesienią, na długo przed zakończeniem współpracy gwiazdy ze stacją. Niebawem premiera odcinka na żywo.