Dawid Kwiatkowski wraca do TVP. "Przyjdę nabroić na sam koniec"

Prawie rok po odejściu z "The Voice Kids", w którym widzowie mogli go oglądać przez sześć edycji, Dawid Kwiatkowski wraca do programu. Nie będzie to jednak jedyny powrót, którego świadkami będą widzowie zbliżającego się wielkimi krokami finału 7. sezonu talent-show dla dzieci. Co jeszcze się wydarzy?