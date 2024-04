"The Voice Kids". W programie polały się łzy. Cleo wspominała zmarłą babcię

Cleo płakała w programie. Wspominała zmarłą babcię

Cleo nie raz wspominała swoją ukochaną babcię Teresę w social mediach. Zadedykowała jej nawet piosenkę "Dom". "W drodze do Domu czasem możemy nie zdążyć wrócić do kochanych osób... Tak samo było ze mną, w 2014 r. nie zdążyłam wrócić, aby pożegnać się z moją ukochaną Babcią Tereską. Grałam wtedy koncerty w Stanach Zjednoczonych i o Jej odejściu dowiedziałam się schodząc ze sceny. Po latach ciągle mam wrażenie, że Babcia jest gdzieś blisko... zostawiłam sobie Jej roślinki doniczkowe i one zawsze kwitną tak jak u Niej w domu. Dom to nie obiekt, nie budynek, Dom to ludzie i miejsca które kochamy, do których tęsknimy i chcemy wracać. Kawałek 'Dom' jest właśnie o tym, pisałam go, myśląc o mojej Babci" - brzmi treść wpisu.