"Taniec z gwiazdami". Jurorzy nie szczędzili ostrych słów Roksanie Węgiel

Walc wiedeński Kamila Balei i Magdaleny Perlińskiej

Para zatańczyła do ulubionej piosenki Balei, czyli do "Nothing Else Matters" zespołu Metallica. W zapowiedzi wystąpiła żona prezentera. Baleja opowiedział o początkach ich znajomości. - Kurczę, myśmy się w sobie tak zakochali, że to jest jakiś kosmos – i tym wyznaniem rozczulił swoją żonę.