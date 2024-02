Tomasz Kammel za burtą TVP? Nie tak prędko

Nie każdy stolik można wywrócić

W połowie stycznia Tomasz Kammel został zwolniony z "Pytania na śniadanie", a teraz mówi się, że straci fuchę w "The Voice of Poland". Prowadzenie show mieliby przejąć Barbara Kurdej-Szatan, Robert Stockinger i Robert El Gendy. Brzmi to sensacyjnie, ale nie do końca jednak prawdziwie.