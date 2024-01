Od ponad 25 lat pracuje w TVP. W sieci radzi, co mówić o... byłym szefie

52-letni prezenter niemal całe swoje zawodowe życie związał z Telewizją Polską. Zatrudnił się w niej tuż po studiach, w 1997 r., kiedy to wraz z Karoliną Korwin Piotrowską zaczął prowadzić magazyn filmowy "Filmidło". W ciągu ponad 20 lat na antenie (w latach 2007–2011 co rusz odchodził i wracał do TVP) był gospodarzem wielu znanych programów, m.in. "Randki w ciemno", "Kawy czy herbaty?", "Teleexpressu", "Pytania na śniadanie" czy "The Voice of Poland". Ostatnio widzowie mogli go oglądać na scenie sylwestrowej imprezy w Zakopanem.