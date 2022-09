"Taniec z gwiazdami" 13. Zobacz, co będzie się działo w trzecim odcinku!

Twórcy "Tańca z gwiazdami" zdążyli już przyzwyczaić widzów i uczestników do odcinków tematycznych. Tym razem muzycznym motywem przewodnim jest twórczość legendy polskiej muzyki rozrywkowej, Krzysztofa Krawczyka. Pamiętając o urodzinach zmarłego wiosną ubiegłego roku artysty, które przypadają na 8 września, produkcja postanowiła wykorzystać różnorodną twórczość Krawczyka do tanecznych występów zaproszonych do programu gwiazd.