Karolina Pisarek zdradziła prawdę o swoim życiu. "Z pozoru sielankowe, pełne bogactwa. Nic bardziej mylnego"

"Brzmi przerażająco? Bo takie jest. Mimo to, nie ma NIC lepszego od samodyscypliny, niezależności i spełnienia. Sukces, choć w większości to potknięcia i porażki, smakuje cudownie. Mimo że napotykam wiele przeszkód na swej drodze, ludzi którzy nie do końca dobrze mi życzą, nie poddaję się, wstaję i idę dalej. Dziś nie zamieniłabym ANI JEDNEGO DNIA z tych, które przeżyłam. Jestem bogata w doświadczenia. Każde z wydarzeń ukształtowało mój charakter. Jestem silną, odważną, niezależną kobietą, która nie boi się wyjść ze strefy komfortu, aby sięgnąć po swoje marzenia" - kontynuowała Pisarek, która jest autorką książki motywującej "Girl power. Nie odkładaj marzeń na jutro!".