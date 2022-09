Hanna Żudziewicz pokazała się w zaawansowanej ciąży. "Ostatni miesiąc przede mną"

Hania Żudziewicz odlicza do porodu. Po raz pierwszy zostanie mamą i pieczołowicie przygotowuje się do tej roli. Chce też udokumentować każdy moment, który doprowadził ją do tego momentu. Pochwaliła się kilkoma zdjęciami, na których prezentuje się na miesiąc przed powitaniem dziecka na świecie.