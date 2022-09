Obudźcie się w tym TVN! Utrata tej gwiazdy na rzecz Polsatu to wielki błąd

Wszystkie telewizje wróciły już ze swoimi propozycjami na jesień, ale ze świecą szukać propozycji, które wyróżniałyby się na tle innych. Praktycznie wszystkie stacje zdecydowały się na stare / sprawdzone / wskrzeszone formaty. Z czego to może wynikać? Jakie rzeczy wracają, a jakie moglibyśmy już zapomnieć? TVN odświeżył skład prowadzących "Dzień dobry TVN" o Małgorzatę Rozenek. Ale czemu niekwestionowana gwiazda w ogóle chciała się w to zaangażować, czy to naprawdę dla niej awans? Tymczasem Polsat dobrze wie, co jest kurą znoszącą złote jajka: wystartował kolejny sezon "Tańca z gwiazdami". Już teraz faworytem jest świetnie tańczący i wyglądający Jacek Jelonek. Stał się gwiazdą dzięki "Prince Charming" TVN, ale stacja popełniła wielki błąd i pozwoliła mu odejść. Apelujemy: "obudźcie się w tym TVN!".