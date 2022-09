Malitowski nie ugryzł się w język. Ostro ocenił występ Jamali

To już 13. edycja "Tańca z gwiazdami" i - jak wiemy - kontrowersji nie brakuje. Wielu emocji dostarczył widzom przede wszystkim Krzysztof Rutkowski. Detektyw już w pierwszym odcinku starł się z Iwoną Pavlović, która nie miała zamiaru oszczędzać jego tanecznych popisów. Sytuacja między uczestnikiem a jurorką show wywołała falę oburzenia wśród widzów i internautów, którzy dobitnie dali znać, co o tym myślą. Produkcja nie zareagowała na ostrą wymianę zdań między Pavlović a Rutkowskim. Zdecydowali widzowie - w głosowaniu po drugim odcinku Krzysztof Rutkowski i próbująca go nauczyć tańczyć Sylwia Madeńska dostali najmniej punktów i pożegnali się z programem, co także wywołało mnóstwo komentarzy.