Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak. Para pokonała kryzys.

Sylwia i Mikołaj nie zapałali do siebie uczuciem od samego początku. W najmniej oczekiwanym momencie Madeńska zaskoczyła pozostałych uczestników "Love Island" podczas parowania wybierając nie Bartka, lecz właśnie Jędruszczaka. On sam również nie krył zdziwienia. Od tego zaskakującego momentu przeszli wspólną drogę aż do chwili, w której otrzymali czek z nagrodą za zwycięstwo. Dzięki temu, że byli w swoich uczuciach autentyczni i spieszyli się na siłę, zyskali dużą sympatię i wsparcie widzów programu. To właśnie to pozwoliło im wygrać. Po zakończeniu show i powrocie do Polski para była nierozłączna. Sylwia i Mikołaj wyglądali na niesamowicie szczęśliwych i zakochanych.