Sylwia i Mikołaj z "Love Island" nie mieszkają razem, ale nadal są ze sobą

Sylwia i Mikołaj byli uczestnikami pierwszej polskiej edycji " Love Island ". Ich relacja na tyle spodobała się widzom, że para doszła do finałowego odcinka. Uczestnicy polsatowskiego show zdobyli sporą popularność. Sylwię na Instagramie obserwuje ponad 160 tys. użytkowników, Mikołaja trochę ponad 100 tys. Sylwia i Mikołaj budzą zainteresowanie, więc zostali zaproszeni do udziału w ostatniej edycji "Tańca z gwiazdami". Program przerwał wybuch pandemii. Wszyscy pozamykali się w domach. Dla tej pary sprawdzian ze wspólnego życia na kilkunastu metrach kwadratowych nie był najłatwiejszy.

Sylwia i Mikołaj z "Love Island": "Jurorzy dobrze nas ocenili"

Para poinformowała niedawno, że przechodzi kryzys w związku. Postanowiła jednak udać się na terapię dla par. Złośliwi twierdzą, że to wszystko tylko do czasu, aż nie skończy się ich kontrakt z "Tańcem z gwiazdami".

- Nigdy nie powiedzieliśmy, że nie jesteśmy razem. Nigdy nie powiedzieliśmy, że się rozchodzimy. Poszliśmy na terapię, uczymy się siebie. Jeżeli ktoś ma problem w danym związku czy relacji, to nie znaczy, że jest fatalnie - powiedział Mikołaj. - Nie chcemy się rozchodzić, dlatego działamy, żeby to wszystko zrozumieć. Bo jeżeli będzie zrozumienie, to będzie też większa akceptacja. Tak, jesteśmy razem.