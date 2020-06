Monika i Paweł z "Love Island" wciąż są razem. Fani podejrzewają kłamstwo

Love Island. To nie koniec walki o Franka!

I choć Monika i Paweł z "Love Island" pokazali fanom swój pocałunek, ci wciąż nie są przekonani. "No ładnie udajecie, ładnie", "Biznes rządzi się swoimi prawami", "Nie są razem, widać to na kilometr", "To pewnie tylko pod teledysk" - pisali.