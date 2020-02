Monika z "Love Island" ciągle zakochana w Pawle

Monika i Paweł z "Love Island" wyznają sobie miłość na Instagramie. Opublikowali romantyczne posty.

Monika Kozakiewicz i Paweł Tyburski dość nieoczekiwanie stworzyli związek w "Love Island". Gdy Monika sparowała się z Pawłem, zrobiła to tylko dlatego, że nie mogła wybrać Franka, którego jako pierwsza zaklepała sobie Marietta. Monika rozpaczała przez kilka dni mówiąc wszystkim, jak bardzo kocha Franka. Paweł wspierał ją w trudnych chwilach. I tym sposobem powoli zbliżyli się do siebie.

Ale po kilku dniach pozostali uczestnicy zdecydowali, że Monia i Paweł nie mają szans na stworzenie prawdziwej relacji. W wyniku głosowania para odpadła z programu . Jednak, ku zaskoczeniu wszystkich, nie rozstali się. Dalej się spotykają, a nawet zamieszkali razem. Co ciekawe, dwie z par, które doszły do finału "Love Island", już się rozstały. Monia i Paweł na razie nie mają takiego zamiaru.

Często publikują wspólne zdjęcia. Z okazji minionych walentynek oboje postanowili napisać na Instagramie, co do siebie czują.

"Patrzycie na zdjęcie i wiecie, że między nami jest potężny ogień. To prawda, ale to nie wszystko. Zawsze byłam przekonana co do związków, że bez uczuć nie przetrwają długo. Dlaczego? Bo przychodzi moment, kiedy związek, który istnieje tylko dla przyjemności, nie przetrwa długo, a w przyszłości to co powinno cieszyć, będzie zbyt banalne i krótkie. Teraz już wiecie dlaczego jestem z tym łobuzem i nie mamy zamiaru tego zmieniać" – zapowiedziała Monia.