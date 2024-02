Śmiał się z niej cały internet. Potem na długo zniknęła. Teraz wraca

Perea kontynuowała swoją wypowiedź, przekonując, że do nikogo niczego nie namawia. – Robię w to, co wierzę i to, co kocham. Nikogo nie uzdrawiam, ale daję narzędzia do tego, żeby pracowali sami ze sobą. Każdy może wybrać to, w co wierzy, co mu pasuje i o to przede wszystkim w tym chodzi. Jestem ostatnia, żeby komuś mówić w sytuacji zagrożenia życia "wybierz tylko tę drogę" czy "pracuj tylko ze mną, a na pewno doznasz uzdrowienia". Nikt, kto pracuje z osobami terapeutycznie, z dźwiękiem, z ciałem nie może dać takiej gwarancji. Nie mamy takiej mocy, to byłoby nadużycie – dodała.