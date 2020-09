Tamara Gonzalez Perea była terroryzowana w TVP? Robert El Gendy zabrał głos

ZOBACZ TAKŻE: Olek Sikora o wyznaniu Macademian Girl: "Byłem zaskoczony"

- Tamara generalnie ma prawo powiedzieć, co chce. Uważam, że przez te dwa lata stworzyliśmy coś niesamowitego. To daje się odczuć teraz od widza. Ona skomentowała, bo każdy ma praw do swoich uczuć i emocji. Widziałem to i jeżeli ktoś ma jakiekolwiek pytanie dalsze, to powinien u niej poszukać odpowiedzi. Każdy z nas przeżywa inaczej to, co się wydarzyło. Ale każdy idzie dalej. I ona będzie spełniała swoje marzenia. Ja realizuje je też inaczej, jestem związany z TVP od 18 lat i cieszę się z tego, że robię nowe rzeczy - wyznał prezenter.