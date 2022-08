Powrót do TVP w rytmie "heja ho". Od skandalu w śmieszność?

Nic dziwnego. Perea przedstawiła się jako "terapeutka ustawień systemowych, praktyk totalnej biologii, soul coach, terapeutka uzdrawiania dźwiękiem". Tamara w sprawie kobiety, która sięgnęła już wszystkich możliwych metod leczenia i wydała na nie ponad 30 tys. zł, przekonywała: "Głęboko wierzę, że każdy z nas jest swoim własnym uzdrowicielem. To nie jest o pójściu do szamana i powiedzenie "uzdrów mnie", to też nie jest o pójściu do lekarza i powiedzeniu "uzdrów mnie". Nawet jeśli pójdziemy do dobrego lekarza, to ta nasza wola w tym, że my też chcemy się uzdrowić i współpracować, jest bardzo ważna".