Joanna i Adam są po rozwodzie. Internauci doszukali się dowodów

Asia i Adam początkowo optymistycznie podeszli do eksperymentu. Wierzyli, że znajdą w programie swoją drugą połówkę i będą wieść szczęśliwe życie jak choćby Anita i Adrian z 3. edycji . Nic z tego. Pierwsze schody pojawiły się już podczas wesela i podróży poślubnej. Para przestała się dogadywać, Joanna często wybuchała płaczem, a Adam zaczął się wycofywać. Między małżonkami nie było żadnej chemii, a po tygodniu zabrakło już nawet chęci do podtrzymania znajomości.

Mimo tej szczerej rozmowy Adam odpuścił walkę o to małżeństwo. Nie docenił zaangażowania Asi. Nikt nie rozumiał, co było powodem jego obojętności wobec żony. Do teraz. Na kilka dni przed finałowym odcinkiem internauci doszukali się odpowiedzi na to pytanie.