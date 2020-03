"Ślub od pierwszego wejrzenia". Wyrzekła się córki, bo wzięła udział w programie

Eksperyment, jakim jest "Ślub od pierwszego wejrzenia", to duże wyzwanie nie tylko dla uczestników, ale i dla ich rodzin. W ostatnim odcinku zobaczyliśmy śluby wszystkich trzech par. Najwięcej emocji wywołało to, co działo się na ślubie Joanny.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

(Facebook.com)