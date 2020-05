Nieświadomie potwierdziła swój związek z Wojtkiem. Zdradziło ją jedno zdjęcie

" Ślub od pierwszego wejrzenia " wielkimi krokami zbliża się do finału. Już wkrótce dowiemy się, które pary postanowiły wytrwać w zaaranżowanym przez telewizyjnych ekspertów małżeństwie, a które zdecydowały się na rozwód. Duetem, który niewątpliwie rozkochał w sobie widzów, jest Agnieszka Łyczakowska i Wojciech Janik. Fani są przekonani, że małżonkowie przetrwali próbę czasu i nieustannie szukają potwierdzenia swoich optymistycznych teorii. Nie jest to jednak takie łatwe.

Wszyscy uczestnicy od ponad roku (program nagrywany był w zimą 2019 r.) muszą trzymać język za zębami i nie zdradzać zakończenia sezonu. W dobie internetu to naprawdę trudne, ale większości naprawdę się to udaje. Bohaterowie unikają odpowiedzi na prywatne pytania, domysły fanów zbywają uśmiechem i trzy razy sprawdzają, zanim coś opublikują w sieci. Muszą nawet pamiętać o tym, by pokazując na Instagramie zdjęcie z wakacji, zdjąć obrączkę i oczywiście pozować solo.