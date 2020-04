"Ślub od pierwszego wejrzenia": Agnieszka i Wojtek są razem. Mamy dowody

Od pierwszego odcinka tytuł najsympatyczniejszej pary niezmiennie dzierżą Agnieszka Łyczakowska i Wojciech Janik. To właśnie oni podeszli do miłosnego eksperymentu najbardziej optymistycznie. Obiecali sobie, że od razu będą rozwiązywać wszelkie konflikty i spięcia, które prędzej czy później się pojawią. Stwierdzili też, że grają w otwarte karty i gdy tylko jeden z małżonków poczuje się niekomfortowo w jakiejś sytuacji, natychmiast daje o tym znać.

Ich zasady i metody nie tylko przypadły do gustu ekspertom i widzom, ale przede wszystkim, jak na razie, zdają egzamin w codziennym życiu. Skąd to wiemy? Wystarczyło poszperać w sieci, by znaleźć niezaprzeczalne dowody na to, że Agnieszka i Wojtek są razem.