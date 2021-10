Prawdziwa magia nagości. Bez wstydu i "naruszania ludzkiej godności"

Co w tym wszystkim najciekawsze, to to, że już po emisji odcinków "Magii nagości" do KRRiT nie wpłynęła żadna znana mediom skarga. Cicho sza. Wygląda na to, że ci, dla których tego typu program jest "naruszeniem ludzkiej godności", po prostu go nie oglądali. I czy to nie jest jedyny słuszny ruch? Dla pozostałych "Magia nagości" może być skutecznym antidotum na nasz polski problem z seksualnością. To dość ekscentryczna, może i kontrowersyjna rozrywka, ale w kraju, który boi się rzetelnej edukacji seksualnej, wyjątkowo potrzebna.