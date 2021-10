"Magia nagości". Roznegliżowani panowie poszli na całość. W ogóle się nie krępowali kamer

Nadzy panowie odpięli wrotki

Martyna jest księgową ze Skierniewic. Widzowie doskonale znają ją z jednego z poprzednich odcinków. Była w finałowej dwójce Ksawerego. Tym razem to do 32-letniej entuzjastki biegania należała decyzja. I choć nie był to jej pierwszy raz w "Magii nagości", na to, co jaj kandydaci wyprawiali w kabinach, z pewnością nie była gotowa.